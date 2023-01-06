https://news.day.az/world/1526144.html В Иране обстреляли полицейскую машину - ВИДЕО
В Иране обстреляли полицейскую машину - ВИДЕО
В Иране протестующие обстреляли полицейскую машину.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.
Инцидент произошел в городе Захедане. Нападавшие открыли огонь по полицейскому автомобилю, а затем скрылись.
Точных данных о количестве погибших или раненых правоохранителей нет.
Отметим, что из-за репрессий против населения полицейские силы в Захедане и других городах провинции Систан и Белуджистан снискали ненависть и презрение.
Некоторое время назад на одной из улиц Захедана полицейские открыли огонь по автомобилю, в котором находились несколько молодых людей, двое из них были убиты.
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