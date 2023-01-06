В Иране обстреляли полицейскую машину

В Иране протестующие обстреляли полицейскую машину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

Инцидент произошел в городе Захедане. Нападавшие открыли огонь по полицейскому автомобилю, а затем скрылись.

Точных данных о количестве погибших или раненых правоохранителей нет.

Отметим, что из-за репрессий против населения полицейские силы в Захедане и других городах провинции Систан и Белуджистан снискали ненависть и презрение.

Некоторое время назад на одной из улиц Захедана полицейские открыли огонь по автомобилю, в котором находились несколько молодых людей, двое из них были убиты.