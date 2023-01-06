Турция заявила, что не сможет принять новую волну беженцев из Сирии

Турция, на территории которой сейчас находится порядка 4 млн сирийских беженцев, не сможет принять новую волну переселенцев из соседней страны. Об этом сообщил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сказали на встрече (глав военных ведомств Турции, Сирии и России, прошедшей 28 декабря в Москве - прим. ТАСС), что не сможем принять новую волну беженцев, отметили, что прилагаем усилия, чтобы наши сирийские братья оставались на своей земле. Мы хотим, чтобы [сирийский] вопрос решался, насколько это возможно, мирными средствами", - отметил глава военного ведомства Турции, его заявление приводит телеканал ТRТ. Акар добавил, что Анкара выступает за урегулирование в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились после начала конфликта в Сирии в 2011 году, тогда же в Турцию хлынула волна сирийских беженцев. Дипломатические связи между двумя странами тогда были разорваны.