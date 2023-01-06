Четверть европейцев призналась в проблемах с отоплением своего жилья

Четверть европейцев испытывают проблемы с отоплением своего жилья и задолженностью по счетам за коммунальные услуги. Такие данные приводит 6 января будапештский исследовательский центр Szazadveg, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Из-за роста цен на энергоносители обе проблемы коснулись значительной части населения. 26% жителей Европы (более 100 млн человек) не имеют возможности нормально отапливать свои дома", - говорится в сообщении центра, основанном на результатах проведенного опроса.

Отмечается, что каждый четвертый респондент хотя бы раз в 2021 году не смог вовремя оплатить один из своих счетов за коммунальные услуги из-за отсутствия денежных средств.

Среди стран ЕС самая сложная ситуация наблюдается в Греции, где 56% респондентов признались, что не могут в достаточной мере обогреть свой дом. Также тяжелая ситуация фиксируется в Португалии и во Франции.