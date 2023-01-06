Мировые цены на продовольствие снизились

Индекс мировых цен на продовольствие в декабре 2022 года снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 132,4 пункта. Как сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), которая отслеживает ежемесячные изменения международных цен на корзину базовых продовольственных товаров, снижение цен продолжается девятый месяц подряд, и индекс цен - на 1% ниже его значения годом ранее, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тем не менее в среднем индекс за 2022 год составил 143,7 пункта, что на 14,3% выше среднего значения за 2021 год.

Среди продовольственных товаров, индекс цен на которые в декабре снизился, - зерновые (-1,9%) и мясо (-1,2%). Это обусловлено тем, что хорошие сборы в южном полушарии позволили увеличить экспортные поставки пшеницы, а конкуренция со стороны Бразилии привела к уменьшению мировых цен на кукурузу. Индекс цен на мясо определялся низкими мировыми ценами на говядину и мясо птицы.

При этом в декабре после пяти месяцев снижения вырос индекс цен на молочные продукты (на 1,2%), а также на 2,4% по сравнению с ноябрем вырос индекс на сахар, в основном из-за опасений по поводу влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность в Индии и задержек с переработкой сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

В целом специалисты ФАО отмечают, что на фоне положительной тенденции снижения цен на продовольствие их уровень по многим показателям остается рекордно высоким. Так, мировые цены на пшеницу и кукурузу за минувший год достигли рекордно высокого уровня. Среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО за весь 2022 год также достигло нового рекордно высокого уровня. Индексы цен на молочные продукты и мясо по средним показателям за год достигли самых высоких уровней с 1990 года, говорится в заявлении ФАО.