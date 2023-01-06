В Турции заявили о снижении цен на пшеницу до $320 за тонну из-за «зерновой сделки»

Средняя цена на пшеницу в Турции снизилась с $440 за тонну до $320 благодаря "зерновой сделке", сообщает телеканал TRT со ссылкой на главу министерства сельского хозяйства Турции Вахита Киришчи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По состоянию на 5 января по зерновому коридору на 626 судах вывезено 16,8 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна. Если в начале конфликта в Украине цена за тонну пшеницы составляла $440, то сейчас она в пределах $320", - рассказал Киришчи.

Он также рассказал, в каком соотношении украинская пшеница была поставлена по всему миру: большая часть - 54% - была доставлена в Европу, 28% - в Азию и только 12% и 6% - в страны Африки и Ближнего Востока соответственно.