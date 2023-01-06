Молдова получила от США $30 млн

Молдова получила $30 млн через Агентство США по международному развитию (USAID), которые предназначены для поддержки бюджета республики в условиях энергетического кризиса. Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба президента республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна получила от США $30 млн для прямой поддержки бюджета. Деньги предназначены для преодоления энергетического кризиса, а также компенсаций подорожания энергетических ресурсов для граждан и экономических агентов", - говорится в сообщении.

Молдова переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию. Это спровоцировало инфляцию, которая в ноябре достигла 31% в годовом выражении. На этом фоне в стране начались акции протеста оппозиции.