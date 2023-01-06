США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов.

Об этом заявила в пятницу в ходе пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

Пакет поддержки будет включать в том числе БМП Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другую военную помощь.