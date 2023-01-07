Стрельба в школе в США

Один совершеннолетний получил ранения в пятницу в результате стрельбы в начальной школе штата Вирджиния.

Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, пострадавший доставлен в больницу. Степень тяжести причиненного вреда его здоровью уточняется.

В ходе стрельбы никто из учащихся не пострадал. Преступник скрылся с места происшествия.