https://news.day.az/world/1526212.html Стрельба в школе в США
Стрельба в школе в США
Один совершеннолетний получил ранения в пятницу в результате стрельбы в начальной школе штата Вирджиния.
Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, пострадавший доставлен в больницу. Степень тяжести причиненного вреда его здоровью уточняется.
В ходе стрельбы никто из учащихся не пострадал. Преступник скрылся с места происшествия.
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