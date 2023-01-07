Трюдо посетит саммит стран Северной Америки в Мексике

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетит встречу лидеров стран Северной Америки в Мексике, несмотря на беспорядки в городе Кульякан (столица штата Синалоа).

Об этом сообщила посол североамериканской страны в США Кирстен Хиллман в эфире канадского телеканала CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"План состоит в том, чтобы мы поехали [на саммит], - сказала она. Дипломат подчеркнула, что канадская сторона "примет все необходимые меры предосторожности" для обеспечения безопасности Трюдо и всей канадской делегации.