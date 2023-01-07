США впервые предоставят Украине самоходные артиллерийские установки

США в рамках нового пакета военной помощи предоставят Украине 18 самоходных артиллерийских установок.

Об этом заявила в пятницу на брифинге заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пакет помощи также включает значительные обязательства в сфере артиллерии. Это 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin калибра 155 мм и артиллерийские снаряды калибра 155 мм, - сказала она. - Это первое предоставление самоходных гаубиц, что обеспечит большую защиту и маневренность, чем поставленные ранее буксируемые гаубицы, дополнит предоставленные ранее союзниками самоходные гаубицы".