Тяжелое ДТП в Турции с участием автобуса, есть жертвы

В турецкой провинции Диярбакыр произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Инцидент произошел примерно в 03:00 по местному времени на дороге Диярбакыр-Салаван.

В результате ДТП пять человек погибли, 22 человека пострадали.

Водитель автобуса задержан. Ведется расследование.