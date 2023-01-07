https://news.day.az/world/1526228.html Тяжелое ДТП в Турции с участием автобуса, есть жертвы - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции с участием автобуса, есть жертвы - ФОТО
В турецкой провинции Диярбакыр произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Инцидент произошел примерно в 03:00 по местному времени на дороге Диярбакыр-Салаван.
В результате ДТП пять человек погибли, 22 человека пострадали.
Водитель автобуса задержан. Ведется расследование.
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