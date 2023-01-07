В палате представителей Конгресса США в 14-й раз не смогли избрать спикера

В палате представителей Конгресса США прошел 14-й тур голосования за нового спикера, в результате чего ни один из кандидатов вновь не смог набрать требуемого количества голосов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По результатам голосования, наибольшую поддержку конгрессменов получил изначальный фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти, набрав 216 из необходимых 218 голосов. Его главный оппонент - демократ Хаким Джеффрис - получил 212 голосов. Законодатели обсуждают вопрос о назначении нового раунда голосования на понедельник, 9 января.

Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.