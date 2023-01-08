Видео момента гибели знаменитого серфера из "Бешеных псов"

В соцсетях появилось видео момента гибели знаменитого бразильского серфера Марсио Фрейре. Он один из трех "Бешеных псов", прославившихся невероятными трюками в океане, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На представленных кадрах видно, что Фрейре пытался обуздать волну, но его в буквальном смысле слова зажало между двумя валами воды.

Напомним, серфер погиб в знаменитых атлантических волнах в Португалии в районе каньона Назаре - одного из самых ужасающих мест для этого вида спорта.

Фрейре скинуло с его доски. Местные власти рассказали, что вспомогательному персоналу удалось вытащить 47-летнего мужчину на берег, но все попытки вернуть спортсмена к жизни не увенчались успехом.

Спасатели поняли, что у мужчины случилась остановка сердца и дыхания, его экстренно пытались реанимировать, но спасти серфера не удалось.