На Гавайях проснулся самый активный в мире вулкан Килауэа
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На Гавайях проснулся самый активный в мире вулкан Килауэа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по данным местной обсерватории, этой ночью в жерле открылась трещина. Затем несколько новых отверстий возникло по всему периметру кратера, сообщает телеканал "Россия 24".

Гавайские власти утверждают, что активность вулкана Килауэа ограничится периметром архипелага. При этом уровень опасности уже повышен до красного.