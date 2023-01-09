Европейцам стоит готовиться к плохим новостям из-за COVID-19

Жителям Европы стоит готовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма "кракен". Такой совет дал обозреватель Politico Карло Мартушелли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, штамм XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами.

Журналист сослался на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которой отмечается, что этот подвариант впервые обнаружили 22 октября 2022 года в США. При этом XBB.1.5 стал "наиболее трансмиссивным подвариантом".

"Данные, поступающие из США, свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется агрессивно, причем число случаев удваивается каждые девять дней", - добавил Мартушелли.