Талибы отреагировали на мемуары принца Гарри

Лидер "Талибана" Анас Хаккани отреагировал на опубликованные мемуары принца Гарри, в которых тот признался, что ликвидировал более 20 боевиков в Афганистане, сравнив их с шахматными фигурами. По словам полевого командира талибов, убитые были не шахматными фигурами, а людьми, у которых были семьи. Об этом сообщает издание CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, а людьми; у них были семьи, которые ждали их возвращения. Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях", - раскритиковал Хаккани высказывание принца Гарри в Twitter.

Ранее телеканал Sky News cообщил о признании герцога Сассекского принца Гарри в том, что он убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом принц написал в автобиографии, получившей название Spare ("Запасной"), выход которой запланирован на 10 января. В ней Гарри написал, что рассматривает бойцов не как "людей", а как "шахматные фигуры", которые он убирает с доски. "Это не то, чтобы наполняло меня удовлетворением, но мне и не было стыдно", - отметил принц.