https://news.day.az/world/1526259.html Самолет в Японии совершил посадку из-за сообщения об угрозе взрыва
Самолет в Японии совершил посадку из-за сообщения об угрозе взрыва
Пассажирский самолет авиакомпании Jetstar, направлявшийся из аэропорта Нарита в Фукуоку, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Нагоя. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным полиции, причиной посадки стало поступившее сообщение об угрозе взрыва. Правоохранительные органы ведут расследование, специалисты осматривают борт.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тюбу в Нагое закрыта.
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