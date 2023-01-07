Самолет в Японии совершил посадку из-за сообщения об угрозе взрыва

Пассажирский самолет авиакомпании Jetstar, направлявшийся из аэропорта Нарита в Фукуоку, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Нагоя. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, причиной посадки стало поступившее сообщение об угрозе взрыва. Правоохранительные органы ведут расследование, специалисты осматривают борт.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тюбу в Нагое закрыта.