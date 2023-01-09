США отклонили предложения по приобретению нефти для восполнения резерва

Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. Предполагается, что министерство отложит закупку.

"Министерство энергетики будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков... после рассмотрения первоначального представления министерство энергетики не будет отбирать кандидатов на февральский период", - заявили в ведомстве.

В октябре Министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США против такой меры.

В декабре сообщалось, что США намерены закупить 3 миллиона баррелей нефти для пополнения запасов стратегического резерва страны.