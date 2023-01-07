США и Япония подписали меморандум о сотрудничестве по кибербезопасности

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура подписали обновленный меморандум о сотрудничестве в киберсфере, нацеленный на повышение безопасности критически важной инфраструктуры двух стран. Об этом сообщается на сайте американского министерства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что документ позволит укрепить оперативное сотрудничество соответствующих ведомств, повысить безопасность критически важной инфраструктуры, расширить возможности для партнерства, а также продолжить обмен передовым опытом с партнерами США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сейчас Ясутоши Нисимура находится в Вашингтоне в преддверии намеченного на следующую неделю визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды.