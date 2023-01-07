Британские военнослужащие обвинили принца Гарри в предательстве

Бывшие и действующие британские военнослужащие раскритиковали британского принца Гарри за откровения о совершенных им убийствах во время прохождения военной службы в Афганистане, обвинив его в предательстве. Об этом сообщили в пятницу сразу несколько британских газет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, The Times приводит слова полковника Тима Коллинса, который принимал участие во вторжении США и Великобритании в Ирак в 2003 году. Он высказал мнение, что принц Гарри получил очень плохие советы и повел себя наивно, решив опубликовать свои воспоминания на этот счет в автобиографической книге Spare.

"Армия всегда принимала его в свою семью, вне зависимости от того, что происходило до этого. Сейчас он предал это доверие точно таким же способом, как он предал свою родную семью", - заявил Коллинс изданию. "Я думаю, что он совершенно наивен. Без понимания того, что он делает и что он сделал. Ему нужен кто-то, кто возьмет его в руки, но не тот, кто возьмет его в руки с целью заработать", - добавил военнослужащий, подчеркнув, что Великобритания отправила свои войска в Афганистан с целью "защиты законного правительства и народа Афганистана", а не чтобы "убивать людей".