Американские ВМС сократили активность своих кораблей в Тайваньском проливе

Военно-морские силы США сократили активность своих кораблей в Тайваньском проливе до минимума с 2018 года, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что за 2022 год через пролив прошли всего девять кораблей американских ВМС. Помимо этого, было совершено лишь четыре операции "по свободной навигации". Издание считает, что таким образом Вашингтон может придерживаться курса на снижение напряженности с Пекином по вопросу Тайваня.