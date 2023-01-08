Американским чиновникам задумали запретить использование TikTok

Губернатор американского штата Висконсин Тони Эверс задумал запретить использование социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, на устройствах чиновников.

Об этом сообщает телеканал FOX6, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Губернатор Висконсина Тони Эверс намерен выпустить исполнительный указ о запрете TikTok на устройствах штата, вероятнее всего, на следующей неделе", - говорится в сообщении телеканала.

В декабре Эверс заявлял о постоянном контакте между его администрацией, ФБР и представителями ведомств по управлению чрезвычайными ситуациями относительно угроз безопасности, которые исходят от этой соцсети.