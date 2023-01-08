В McDonald's предупредили о сокращениях персонала

Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински предупредил сотрудников о грядущих сокращениях корпоративного персонала. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В письме работникам, которое оказалось в распоряжении телеканала, говорится о том, что существующие сейчас рабочие места могут быть передвинуты или ликвидированы.

"Мы оценим роли и уровни персонала в организации, впереди будут трудные обсуждения и решения. Отдельные проекты будут исключены из приоритетов или полностью остановлены", - написал глава корпорации.

По его словам, компании нужно показать большую эффективность и скорость работы, а также сократить издержки и освободить ресурсы для инвестиций в развитие.

Также сообщается, что McDonald's намеревается заявить о планах по изменению в численности персонала до 3 апреля, численность которого в настоящее время оценивается в 200 тысяч сотрудников корпоративного бизнеса и работников ресторанов, принадлежащих самой компании. При этом по франшизе McDonald's в мире работает более двух миллионов человек.