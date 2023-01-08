Япония и Великобритания упростят визовый контроль для офицеров

Япония и Великобритания готовятся к упрощению иммиграционного контроля для офицеров двух стран для расширения связей в области безопасности. По данным информагентства Reuters, которое ссылается на источники газеты Yomiuri, на следующей неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида подпишет соответствующее соглашение с главой британского кабмина Риши Сунаком, передает Day.Az.

Агентство отмечает, что Кишида собирается посетить Великобританию 10-11 января во время тура по странам Большой семерки, в которую входят Франция, Италия, Канада и США.