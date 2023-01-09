Криптобиржа Kraken прекратит деятельность в Японии

Зарегистрированный в США сервис обмена цифровых валют Kraken с 31 января 2023 года прекратит свою деятельность в Японии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте криптобиржи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли решение прекратить деятельность в Японии, в связи с чем 31 января будет отменена наша регистрация в японском Агентстве финансовых услуг, - подчеркивается в заявлении. - Нынешняя ситуация на японском рынке и ослабление глобального рынка криптовалют привели к тому, что использование ресурсов, необходимых для нашего развития в Японии, не будет оправданным".

Пользователям необходимо вывести свои активы с биржи не позднее 31 января. Они могут перевести средства на внешние кошельки или же конвертировать в иены и затем сделать перевод на привязанный к личному аккаунту банковский счет. Ввод средств на биржу будет приостановлен с 9 января. Торговля фьючерсами и другие торговые функции останутся доступными до закрытия. Kraken отмечает, что его уход с японского рынка не окажет существенного влияния на бизнес в целом и скорее необходим для эффективного распределения ресурсов и будущего развития.

Японская биржа Kraken управляется ее дочерней компанией Payward Asia Inc. Та же дочерняя компания работала в Японии с 2014 по 2018 год, после чего прекратила свою деятельность, чтобы лучше сосредоточить свои ресурсы на развитии в других регионах мира. В октябре 2020 года на фоне глобального роста рынка криптовалют Kraken вернулась в Японию и открыла штаб-квартиру в Токио.

30 ноября руководство Kraken объявило о сокращении 1 100 человек, или 30% от общего числа сотрудников по всему миру.

Криптовалютный рынок в этом году переживает кризис на фоне негативных тенденций в мировой экономике, а также краха криптовалюты LUNA и криптобиржи FTX. Самая известная в мире криптовалюта биткойн за последний год упала примерно на 77% по сравнению с максимумом в $69 тыс., который был достигнут в ноябре 2021 года.