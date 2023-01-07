Название Турции в документах США будет писаться по-новому

Государственный департамент США в ответ на просьбу Анкары заявил, что будет использовать написание "Turkiye" в официальных документах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Департамент распорядился, чтобы в новых официальных документах вместо Turkey указывалось Turkiye, хотя произношение не изменится", - сообщили представители ведомства.

Поясняется, что данный шаг был предпринят перед ожидаемым в конце месяца визитом министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон. В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства обсудит позицию Анкары по украинскому кризису и вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Издание AP отмечает, что Госдепартамент не часто меняет стиль написания названий иностранных государств.