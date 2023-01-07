Джек Ма лишится контроля над Ant Group
Китайский миллиардер Джек Ма отказывается от контрольных прав на Ant Group, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В нем говорится, что компания предоставит право независимого голоса десяти лицам, включая основателя, руководство и персонал, что фактически лишит Ма контроля над Ant Group. Доли акционеров компании при этом не изменятся.
В октябре 2020 года Ма выступил на шанхайском форуме с критикой китайских властей в сфере финансового регулирования. Спустя несколько дней после этого китайские власти отменили готовившееся IPO Ant Group, объем которого должен был составить $37 млрд. В дальнейшем Alibaba была оштрафована на рекордные $2,8 млрд в связи с антимонопольными нарушениями.
После шанхайского форума и отмены IPO Ant Group Ма перестал появляться на публике.
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