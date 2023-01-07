https://news.day.az/world/1526319.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
На побережье Эгейского моря в Турции произошло землетрясение.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, подземные толчки силой 5 баллов больше всего ощущались на острове Мидилли в Эгейском море.
Сообщается, что после землетрясения на острове некоторое время наблюдались подземные толчки магнитудой 3,9, 4 и 4,8 балла. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.
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