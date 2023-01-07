На побережье Эгейского моря в Турции произошло землетрясение.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, подземные толчки силой 5 баллов больше всего ощущались на острове Мидилли в Эгейском море.

Сообщается, что после землетрясения на острове некоторое время наблюдались подземные толчки магнитудой 3,9, 4 и 4,8 балла. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.