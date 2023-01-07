Япония может пригласить лидеров Южной Кореи и Австралии на саммит G7

Правительство Японии рассматривает возможность приглашения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе на саммит G7, который пройдет в мае в Хиросиме. Об этом со ссылкой на источники сообщила в субботу газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось также о том, что на встречу планируется пригласить премьера Индии Нарендру Моди и президента Индонезии Джоко Видодо. Участие лидеров этих стран важно для Токио в реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Пояса и пути", внедрил в 2016 году покойный экс-премьер Японии Синдзо Абэ, занимавший тогда пост главы правительства, а теперь активно продвигают Япония, США и их союзники.