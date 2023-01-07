В Британии обвинили Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное табу, объявив об отправке Вооруженным силам Украины боевых машин пехоты AMX-10 RC, заявили британские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Как пишет The Telegraph, на первый взгляд эти машины со 105-мм пушкой "не кажутся чем-то особенным", однако Париж первым отправил Киеву БМП западного производства, тем самым перейдя "красную черту" и "нарушив военное табу".

В сообщении отмечается, что Макрон, решив отправить Украине AMX-10 RC, превзошел Соединенные Штаты, Германию и Великобританию, которые были лидерами в списке стран, обеспечивающих ВСУ военной техникой.