Япония обновила антирекорд суточной смертности от ковида

Более 460 человек умерли от ковида в Японии за последние 24 часа, таким образом страна обновила антирекорд суточной смертности от коронавируса. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За сутки выявлено более 230 тыс. случаев заражения. Это не максимальный показатель за все время пандемии, однако в ряде регионов число инфицированных обновило антирекорд.

Эксперты предупреждают, что резкий рост числа заразившихся может произойти во второй половине января, суточный показатель заболеваемости в это время может превысить 450 тыс. человек.

Ограничений в связи с пандемией в Японии нет, однако в общественных местах требуется ношение масок.