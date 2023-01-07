https://news.day.az/world/1526367.html В Минэнерго Турции оценили разведанные запасы газа в Черном море
В Минэнерго Турции оценили разведанные запасы газа в Черном море
Министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез заявил, что разведанных запасов газа в Черном море для населения Турции хватит на 33 года. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам министра, разведанные запасы газа в месторождении "Сакарья" в турецком секторе Черного моря достигают 710 млрд кубометров, чего хватит для 33-летнего спроса населения Турции.
Донмез добавил, что использование природного газа из месторождения "Сакарья" будет более экономичным, чем импорт газа. За 4 года планируется достичь максимального уровня добычи газа, что позволит сократить импорт на 30%.
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