Центробанк Китая нарастил объемы скупки золота

После увеличения золотых резервов Народного банка Китая (НБК) в ноябре на 32 тонны местный валютный регулятор нарастил объемы скупки золота и в декабре - еще на 32 тонны. В общей сложности запасы данного драгоценного металла в азиатской стране к началу 2023 года превысили 2 тыс. тонн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные НБК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китай сообщил об увеличении своих золотых резервов второй месяц подряд, снова пополнив запасы после первой покупки, о которой сообщалось более чем за три года. Народный банк Китая увеличил свои запасы на 30 тонн в декабре. Это следует за ноябрьским добавлением 32 тонн, и в результате запасы страны в настоящее время составляют в общей сложности 2 010 тонн", - говорится в материале.

Ноябрьский приток 32 тонн золота в КНР стал первым зарегистрированным с сентября 2019 года. До этого последний предыдущий рост фиксировали в октябре 2016 года, уточняется в статье.