МИД ФРГ рекомендовал немцам не посещать Китай

МИД Германии призвал граждан страны воздержаться по возможности от поездок в Китай из-за ситуации с коронавирусом в КНР. Об этом говорится в опубликованных в субботу рекомендациях ведомства путешествующим, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число инфицированных в Китае сейчас находится на самом высоком уровне с начала пандемии. Китайская система здравоохранения перегружена", - отметили в МИД ФРГ. "В этой связи рекомендуется сейчас воздержаться от поездок в Китай, не вызванных острой необходимостью", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, указав на то, что с 9 января Китай будет включен Институтом имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) в перечень зон распространения мутаций.

Ранее в субботу кабинет министров Германии формально одобрил ужесточение правил въезда из КНР. Прибывающие оттуда в ФРГ должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Кроме того, германские власти получат право выборочно проводить тестирование приехавших из КНР. Правила вступят в силу 9 января, пояснили в Минздраве ФРГ.

После решения китайских властей ослабить антикоронавирусные меры ряд стран ужесточил правила въезда из КНР на фоне массовой вспышки заболевания и опасений возникновения новых штаммов, устойчивых к выработанному иммунитету. Об ужесточении правил для приезжающих из КНР сообщили Великобритания, США, Южная Корея, Япония и некоторые другие государства, в том числе ряд стран ЕС.