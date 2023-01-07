В британской правительственной машине нашли китайский датчик слежения

Устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в одном из автомобилей, которые используют члены британского правительства и высокопоставленные дипломаты. Как сообщает в субботу британская газета inews, источники в спецслужбах королевства считают, что за внедрением таких датчиков в производимое КНР оборудование для автомобилей может стоять китайская разведка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

inews ссылается на сотрудника британской контрразведки, заявившего изданию, что из-за растущих опасений Лондона по поводу шпионажа автомобили тщательно проверили и "разобрали по винтику". В результате была обнаружена сим-карта, передающая информацию о своих координатах.

"Это дает возможность собирать информацию о правительстве в течение многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения, постоянно создавая подробную картину ведущейся деятельности, - сказал собеседник издания. - Это можно медленно и методично делать на протяжении очень, очень долгого времени. В этом заключается уязвимость".

Другой источник издания, ранее работавший в службах безопасности королевства, предположил, что информацию о перемещении британских министров могли получать не только китайские, но и российские спецслужбы.

Бывший глава правящей Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит (2001-2003) заявил inews, что произошедшее дает правительству очередной повод признать Китай угрозой для Соединенного Королевства.

"Определенно пришло время пересмотреть Комплексный обзор [вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании] и объявить в нем Китай системной угрозой для страны", - сказал он, упомянув правительственный документ, который был опубликован в марте 2021 года и вскоре должен быть обновлен с учетом изменившейся ситуации в мире.