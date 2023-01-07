На видео попал близкий удар молнии в США

На видео попал близкий удар молнии в городе Мурсвилл, расположенном в юго-западной части округа Иределл, штат Северная Каролина, США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На первом видео монтаж с нескольких камер. Пострадавших не было, а у фургона после попадания молнии загорелись фары.