https://news.day.az/world/1526399.html На видео попал близкий удар молнии в США
На видео попал близкий удар молнии в США
На видео попал близкий удар молнии в городе Мурсвилл, расположенном в юго-западной части округа Иределл, штат Северная Каролина, США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На первом видео монтаж с нескольких камер. Пострадавших не было, а у фургона после попадания молнии загорелись фары.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре