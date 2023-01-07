Наводнение затопило Порту
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Ливневые дожди, накрывшие Португалию, привели к потопу в Порту. Пользователи соцсетей опубликовали видео с последствиями наводнений.

В результате сильных дождей под водой оказались улицы города, затопило метрополитен. Повреждены дороги. В стране ввели оранжевый уровень погодной опасности, сообщает Day.Az со ссылкой на Португальский институт моря и атмосферы.