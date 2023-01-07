В Стамбуле задержаны члены ИГ, планировавшие теракт в новогоднюю ночь

Сотрудники отдела по борьбе с террором Главного управления полиции Стамбула задержали двух лиц, являющихся членами террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Sabah, двое подозреваемых из Афганистана К.З.И. и А.М. пытались организовать взрыв в одном из развлекательных центров Стамбула, который посещает большое количество туристов.

Они были задержаны и доставлены в Главное управление полиции Стамбула.