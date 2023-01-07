https://news.day.az/world/1526418.html В Турции обрушилась крыша отеля - ФОТО
В Турции обрушилась крыша отеля - ФОТО
По меньшей мере 10 человек были госпитализированы в субботу после обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш на севере Турции, передает Day.Az со ссылкой на DHA.
"Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает", - сказал в эфире телеканала CNN Türk губернатор провинции Карс, где расположен Сарыкамыш, Тюркер Оксюз.
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