В Турции обрушилась крыша отеля
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По меньшей мере 10 человек были госпитализированы в субботу после обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш на севере Турции, передает Day.Az со ссылкой на DHA.

"Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизням ничто не угрожает", - сказал в эфире телеканала CNN Türk губернатор провинции Карс, где расположен Сарыкамыш, Тюркер Оксюз.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otelin tavanı çöktü - 1