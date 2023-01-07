Зеленский ввел санкции против Симоньян, Петросяна и Галустяна

Президент Украины Володимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 119 человек.

Как передает Day.Az, текст документа опубликован на сайтесайте офиса главы государства.

В частности, в "черном списке" президента Украины оказались армянская пропагандистка Маргарита Симоньян, юмористы Евгений Петросян и Михаил Галустян.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: <...> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте указа президента Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.