Турция строит военную базу на горе Агрыдаг на границе с Арменией для борьбы с терроризмом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что база будет иметь модульную конструкцию и располагаться на высоте 2,1 тыс. метров над уровнем моря.

Ожидается, что турецкий объект оснастят современными технологиями наблюдения ночного видения и автономными системами вооружения.

Сообщение о строительстве Турцией военной базы на горе Агрыдаг повергла армян в шок. Армянский сегмент социальных сетей бурлит негодованием, в то время как армянские СМИ с нескрываемой тревогой передают новость называя ее "угрозой национальной безопасности".