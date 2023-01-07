Два поезда столкнулись в метро Мехико. Кадры из подземки в мексиканской столице публикуют в соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на 3-й линии метро. По словам мэра города Клаудии Шейнбаум, экстренные службы проводят эвакуацию пассажиров.

Cекретарь правительства Мексики Марти Батрес сообщил, что в результате ЧП погиб как минимум один человек, еще более 10 пострадали.