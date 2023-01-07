Посольство Турции забросали коктейлями Молотова в Марселе
Неизвестные устроили погром и забросали коктейлями Молотово посольство Турции во французском городе Марсель. Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BFM TV.
Известно, что событие произошло около 02:00 в 8-м округе города. По словам свидетелей, четыре человека бросили в турецкое посольство коктейли Молотова. После этого они сразу скрылись.
Правоохранителям удалось задержать двух из них: одного на месте происшествия, а второго - на площади Кастеллан. Еще двое мужчин смогли скрыться. Их разыскивает полиция.
Позже оказалось, что задержанные являются курдами. Их заключили под стражу и открыли уголовное производство.
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