Тяжелое ДТП в Армении
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В Армении произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в Гегаркуникской области.

В результате столкновения автомобилей марок "Опель" и "ВАЗ 21072" сгорели оба автомобиля.

В результате ДТП погибли 6 человек.