https://news.day.az/world/1526439.html Тяжелое ДТП в Армении - погибли 6 человек
Тяжелое ДТП в Армении - погибли 6 человек
В Армении произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в Гегаркуникской области.
В результате столкновения автомобилей марок "Опель" и "ВАЗ 21072" сгорели оба автомобиля.
В результате ДТП погибли 6 человек.
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