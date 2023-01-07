"Желтые жилеты" вновь вышли на улицы Парижа

Сотни сторонников движения "желтые жилеты" приняли участие в субботу в протестах, организованных во французских городах против пенсионной реформы, инфляции и роста цен на энергоносители, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Как сообщили организаторы манифестаций, акции прошли в Париже, Авиньоне, Мюлузе, Страсбурге и Тулузе.

В Париже, по данным телеканала BFM, на улицы вышли около 500 человек. При этом предыдущая акция протеста "желтых жилетов" 19 ноября, согласно оценкам полиции, собрала почти 700 протестующих. Демонстранты собрались днем 7 января в 7-м округе Парижа и направились маршем к площади Батайон дю пасифик, расположенной в 10-м округе.

Как сообщили в префектуре полиции Парижа, никаких инцидентов в ходе демонстрации отмечено не было. Манифестанты держали в руках плакаты с призывами отменить проведение пенсионной реформы и принять меры по защите населения от последствий инфляции. "В 2022 году произошло 12-процентное повышение цен на продукты, увеличились чеки за отопление. Это трудности, которые меняют жизнь подавляющего большинства французов", - отметила гендиректор парижского Центра изучения и наблюдения за условиями жизни Сандра Обьян. "По оценкам центра, 70% населения Франции пришлось пересмотреть свой образ жизни в сторону экономии в связи с инфляцией", - подчеркнула она.

В Страсбурге "желтые жилеты" собрали в эту субботу около 200 своих сторонников, в Мюлузе - порядка 150. Как сообщили в полиции, демонстрации прошли мирно, столкновений с полицией отмечено не было. В Авиньоне, несмотря на ожидания организаторов, в манифестации приняли участие всего 50 человек. При этом за соблюдением правопорядка в ходе акции следили больше 30 полицейских.