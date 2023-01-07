Следующий в Иран сухогруз сел на мель под Астраханью

Следующий из Астрахани в порт Амирабад в Иране сухогруз "Раша-1" сел на мель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили 7 января в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

"На 170,8 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз "Раша-1", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что судовой ход при этом не нарушен. Водотечность корпуса судна отсутствует, загрязнений акватории также нет.

Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, там имеется запас продовольствия на десять суток.