https://news.day.az/world/1526441.html Следующий в Иран сухогруз сел на мель под Астраханью
Следующий в Иран сухогруз сел на мель под Астраханью
Следующий из Астрахани в порт Амирабад в Иране сухогруз "Раша-1" сел на мель.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили 7 января в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.
"На 170,8 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз "Раша-1", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что судовой ход при этом не нарушен. Водотечность корпуса судна отсутствует, загрязнений акватории также нет.
Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, там имеется запас продовольствия на десять суток.
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