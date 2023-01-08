Возросло число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число пострадавших при обрушении крыши отеля в Сарыкамыше в приграничной с Арменией провинции Карс увеличилось до 32 человек. Об этом Коджа написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За помощью обратились 32 человека. 23 получили медпомощь на месте, 9 госпитализированы. Состояние пострадавших в целом хорошее", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Турции десять человек госпитализировали после обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш на севере страны. По информации губернатора провинции Карса, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Отмечалось, что в обрушившемся здании проходили памятные мероприятия, в рамках которых в отеле шло театральное представление. После обрушения потолка гостиницы на место происшествия отправили многочисленные бригады. Продолжаются разборы завалов.

Министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу также сообщал, что внутри здания никого не осталось и угроз жизни гостей отеля нет.