Самолет застрял в сугробе при попытке взлета в Перми

Самолет авиакомпании "Победа" застрял в сугробе при попытке взлета в аэропорту Перми. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Пул №3", который ведет корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пассажирам в итоге пришлось ждать, пока их откопают. При том, что в Перми в настоящее время более 30 градусов мороза.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, людей отправили греться в здание аэропорта.

По предварительным данным, в результате этого инцидента никто не пострадал.