https://news.day.az/world/1526477.html Самолет застрял в сугробе при попытке взлета в Перми - ВИДЕО
Самолет застрял в сугробе при попытке взлета в Перми - ВИДЕО
Самолет авиакомпании "Победа" застрял в сугробе при попытке взлета в аэропорту Перми. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Пул №3", который ведет корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Пассажирам в итоге пришлось ждать, пока их откопают. При том, что в Перми в настоящее время более 30 градусов мороза.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, людей отправили греться в здание аэропорта.
По предварительным данным, в результате этого инцидента никто не пострадал.
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