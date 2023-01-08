много погибших и пострадавших

По меньшей мере 17 человек погибли, более 20 человек разлучили ранения в результате ДТП на юго-востоке Китая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Авария произошла в воскресенье на территории уезда Наньчан провинции Цзянси, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на данные местных властей.

Подробности ДТП не приводятся. Сообщается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, начато расследование причин и обстоятельств происшествия.