https://news.day.az/world/1526480.html Тяжелое ДТП в Китае, много погибших и пострадавших
Тяжелое ДТП в Китае, много погибших и пострадавших
По меньшей мере 17 человек погибли, более 20 человек разлучили ранения в результате ДТП на юго-востоке Китая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Авария произошла в воскресенье на территории уезда Наньчан провинции Цзянси, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на данные местных властей.
Подробности ДТП не приводятся. Сообщается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, начато расследование причин и обстоятельств происшествия.
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