https://news.day.az/world/1526515.html "Карнавал черных и белых" завершился в Колумбии - ВИДЕО
"Карнавал черных и белых" завершился в Колумбии - ВИДЕО
"Карнавал черных и белых" завершился в колумбийском городе Сан-Хуан-де-Пасто, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Ежегодно с 28 декабря по 6 января в этом приграничном с Эквадором регионе, у подножия Анд, собираются тысячи туристов и местных жителей, чтобы увидеть красочное мероприятие или принять в нем участие. Здесь в единое целое сливаются традиционные элементы культур народов Анд и Амазонии, европейских переселенцев испанских кровей и потомков рабов с Черного континента.
Фестиваль признан ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества.
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