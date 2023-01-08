"Карнавал черных и белых" завершился в Колумбии
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"Карнавал черных и белых" завершился в колумбийском городе Сан-Хуан-де-Пасто, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс

Ежегодно с 28 декабря по 6 января в этом приграничном с Эквадором регионе, у подножия Анд, собираются тысячи туристов и местных жителей, чтобы увидеть красочное мероприятие или принять в нем участие. Здесь в единое целое сливаются традиционные элементы культур народов Анд и Амазонии, европейских переселенцев испанских кровей и потомков рабов с Черного континента. 

Фестиваль признан ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества.